Власти Аргентины не будут запрещать Моралесу заниматься политикой

15 декабря 2019 20:44 (UTC+04:00)

Правительство Аргентины не будет ограничивать права экс-президента Боливии Эво Моралеса, получившего статус беженца на территории Аргентины, и не будет запрещать ему заниматься политикой. Об этом заявил председатель правительства страны Сантьяго Кафьеро в интервью газете La Nación, опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Беженцы имеют все те же права, что и граждане Аргентины. Таким образом, у него есть право на свободу самовыражения, слова и мысли и право говорить все, что он хочет. Мы не будем ограничивать его свободы", - сказал Кафьеро.

Он подчеркнул, что Буэнос-Айрес считает вопрос предоставления убежища Моралесу исключительно гуманитарным. "Мы вернемся к нашей традиционной политике (политике невмешательства в дела других стран), такой же, которой придерживаются Мексика, Уругвай и Франция", - отметил глава правительства.

По его словам, власти Аргентины будут поддерживать усилия международной контактной группы по Венесуэле, чтобы найти "демократическое решение" кризиса в республике.

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