В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ после столкновений с антиправительственными демонстрантами во время согласованного марша, сообщает газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня десятки тысяч протестующих вышли на марш, который был согласован с властями.

Демонстранты требуют независимого расследований действий полиции во время предыдущих протестов, амнистии для задержанных, а также проведения всеобщих прямых выборов главы администрации района.

Однако мирная демонстрация вскоре переросла в хаос после того, как некоторые протестующие напали на отделения банка HSBC, а полиция применила слезоточивый газ во время столкновений в районе Ваньчай.

Ранее в новогоднюю ночь также прошли столкновения демонстрантов с полицией во время протестов.

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