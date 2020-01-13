Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила интернет-газета ColomboPage.

Самолет, который летел из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени. К этому моменту двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы. Других подробностей инцидента издание не приводит.

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