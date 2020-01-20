В Чаде девять человек погибли в результате теракта

По меньшей мере девять мирных жителей стали жертвами атаки террориста-смертника на западе африканского государства Чад. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство France-Presse.

По его данным, нападение совершено в воскресенье вечером в регионе Лак в населенном пункте, который часто подвергается атакам группировки "Боко харам". Однако, причастна ли организация к этому преступлению, не уточняется.

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