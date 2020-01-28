Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан

28 января 2020 16:27 (UTC+04:00)

Чартерный самолет "Боинг-767" авиакомпании ANA отправился в Китай из Токио для эвакуации японских граждан из города Ухань, где распространяется новый коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

По данным канала, примерно 200 человек вернутся этим рейсом в Японию утром 29 января. Всего вылететь из Уханя пожелали 650 японских граждан.

В качестве мер предосторожности после возвращения из Уханя в самолете будет проведена дезинфекция.

Перед посадкой пассажиры будут осмотрены на предмет выявления симптомов заражения вирусом. Заболевшие будут весь полет с масками на лицах и сидеть отдельно от других. Остальные будут обязаны в течение двух недель наблюдаться на случай заболевания.

По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан ввел временный запрет на ввоз ряда продуктов из Китая
Общество 16:45
По поручению Президента Ильхама Алиева проведено совещание в связи с коронавирусом
Общество 16:00
Индия начала подготовку к эвакуации граждан из провинции Хубэй в Китае
Другие страны 14:47
Крупная казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Китай
Транспорт 13:30
Азербайджан и Япония планируют реализовать новые проекты в энергосфере
Энергетика 12:37
Казахстан временно приостановит движение поездов в Китай
Транспорт 12:30
Лента новостей
В Баку раскроют страшную правду о красавице Мими
Культура 17:01
АЖД перешел на усиленный режим работы в связи с коронавирусом
Общество 16:57
Текстильщики из Беларуси прибыли в Узбекистан
Бизнес 16:51
В Азербайджане увеличилось число зарегистрированных в электронной системе фермеров
Бизнес 16:45
Азербайджан ввел временный запрет на ввоз ряда продуктов из Китая
Общество 16:45
В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
Общество 16:34
Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде награжден дипломом Почетного профессора Бакинской Высшей Школы Нефти (ФОТО)
Общество 16:34
Huawei разрешили участвовать в запуске 5G в Великобритании
Европа 16:33
Yelo Bank завершил прошедший год с прибылью
Бизнес 16:06