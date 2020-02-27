В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля

Эпидемию коронавируса в Китае получится взять под контроль, скорее всего, уже к концу апреля. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Чжун Наньшань сообщил, что ранее его команда создала модель прогнозирования развития эпидемии, согласно которой пик должен был прийтись на середину февраля, а далее эпидемия должна была пойти на спад. Анализируя статистические данные, можно заметить, что, действительно, к концу февраля число новых случаев заражения заметно сократилось.

"Мы в настоящий момент (при прогнозах) не берем в расчет другие страны, (эпидемическая) ситуация за границей сейчас меняется, и анализировать ее следует отдельно. Однако, что касается Китая, то с уверенностью могу сказать, что к концу апреля мы уже в основном возьмем под контроль эпидемическую ситуацию", - заявил Чжун Наньшань.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.