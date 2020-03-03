Власти Японии будут проводить анализы на коронавирус за счет госбюджета

Правительство Японии приняло решение полностью компенсировать плату за проведение анализов на обнаружение нового коронавируса. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы целиком будем оплачивать это из госбюджета", - сказал он.

Пока проведение одного анализа стоит от 13 до 18 тыс. иен (от $120 до $170). Расходы на это будут теперь полностью погашаться за счет государственной части медицинского страхования.

На пресс-конференции министр также вновь призвал жителей страны оставаться дома даже при незначительных признаках заболевания, напоминающих обычную простуду. "У людей с сильным иммунитетом заражение новым коронавирусом может протекать легко и иногда незаметно, - отметил он. Однако человек в таком состоянии становится опасным разносчиком инфекции".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает информационное агентство Kyodo, заявил во вторник в парламенте, что 10 марта правительство примет дополнительную программу поддержки частного бизнеса, чьи доходы страдают от падения спроса в связи с угрозой заражения новым коронавирусом.

К настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. 12 человек умерли. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.