Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале отменен по причине эпидемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и ISU пристально следили за позицией местного и федерального органов здравоохранения по ситуации с распространением вируса и полностью уважают решение, принятое сегодня. Как и власти, Skate Canada и ISU беспокоятся о здоровье и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей", - говорится в сообщении.

Ранее в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.