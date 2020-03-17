Тунис прекращает авиасообщение и закрывает наземные пограничные переходы

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах в связи с распространением коронавируса объявил в понедельник о закрытии воздушного пространства республики для полетов пассажирских судов, а также о закрытии наземных пограничных переходов. Обращение главы кабмина транслировало центральное телевидение страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Принятые запретные меры не распространяются на грузовой транспорт, доставляющий товары в республику. Кроме того, Фахфах сообщил о введении запрета на проведение любых массовых мероприятий, а также организацию уличных рынков.

Новые меры вступают в силу с 18 марта. Запрет на проведение спортивных соревнований введен правительством уже с 16 марта.

По последним данным, в Тунисе зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом нового типа.