Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Тибете
Китайская сейсмологическая служба сообщила, что утром в пятницу в Тибетском автономном районе КНР зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Толчок произошел в 09:33 по местному времени (05:33 по Баку), эпицентр залегал на глубине 10 км.
Сообщений в возможных последствиях пока не поступало.
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