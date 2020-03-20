Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Тибете

Китайская сейсмологическая служба сообщила, что утром в пятницу в Тибетском автономном районе КНР зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Толчок произошел в 09:33 по местному времени (05:33 по Баку), эпицентр залегал на глубине 10 км.

Сообщений в возможных последствиях пока не поступало.