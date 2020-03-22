Власти Сингапура вводят запрет на въезд в страну иностранцев
Власти Сингапура вводят запрет на въезд и транзит иностранных граждан в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Всем иностранцам, кроме тех, кто имеет постоянное разрешение на работу, будет запрещен въезд с 23 марта", - сказал он.
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