Власти Сингапура вводят запрет на въезд в страну иностранцев

Власти Сингапура вводят запрет на въезд и транзит иностранных граждан в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем иностранцам, кроме тех, кто имеет постоянное разрешение на работу, будет запрещен въезд с 23 марта", - сказал он.