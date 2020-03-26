За сутки в Китае шесть человек умерли от коронавируса

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на шесть, количество прибывших из-за границы заразившихся увеличилось на 67, до 541 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за все время эпидемии в Китае выздоровел 91% инфицированных, в том числе 401 человек за последние сутки. Число заразившихся почти за три месяца распространения вируса по стране превысило 81 тыс., официальный показатель смертности от последствий заражения - 4% (умерли 3287).

В КНР уже много дней почти полностью отсутствуют местные случаи заражения, в последние сутки они не выявлены. Подавляющее число инфицированных прибывает из-за рубежа, как правило из европейских стран и США. Для пресечения возникновения повторной волны эпидемии власти установили обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 14,7 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 159 человек с подозрением на вирус, они находятся в карантине. По данным врачей, более чем у 1,2 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. летальных исходов.