В Китае за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, ни один человек не скончался, 23 выздоровели, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что 21 из новых случаев заражения коронавирусом - ввозной. Общее количество инфицированных в Китае, которые прибыли из-за рубежа, достигло 1 660. Из них 553 проходят лечение, 22 находятся в тяжелом состоянии. Ни один больной COVID-19, прибывший в КНР из-за границы, не скончался.

Еще один новый случай заражения коронавирусом за прошедшие сутки был выявлен внутри материкового Китая - в южной провинции Гуандун.

Согласно последним данным, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в КНР достигло 82 858, излечились 77 578 человек, умерли 4 633. При этом 647 по-прежнему болеют и пребывают в больницах, 50 из них находятся в тяжелом состоянии.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов.

Напомним, первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в Китае в 12-миллионном городе Ухань в конце декабря прошлого года. 11 февраля ВОЗ дала инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, название COVID-19 (состоит из сокращения слов Corona Virus Diseas - "болезнь, вызываемая коронавирусом", - и года появления). 11 марта было объявлено о пандемии.

По данным на 28 апреля, случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы более чем в 200 государствах. Согласно сведениям американского Института Джона Хопкинса, число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 3 млн. Погибли свыше 200 тысяч человек.