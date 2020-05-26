Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных

Вакцина от коронавируса, разработанная японской компанией AnGes при сотрудничестве с Осакским университетом, прошла успешные испытания на животных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета The Nikkei.

По его данным, в результате сделанных инъекций у подопытных животных выработались необходимые антитела. Клинические исследования вакцины планируется начать в июле. В них примут участие несколько десятков человек. После получения результатов в сентябре компания рассчитывает перейти к полномасштабным испытаниям, а к концу года получить разрешение на производство от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В настоящее время по всему миру проводятся испытания по меньшей мере 10 вакцин от коронавируса, отмечает газета. Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на саммите Группы семи, который в июне может состояться в США, он намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.