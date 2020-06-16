В Бразилии произошел прорыв дамбы

Более 1 тыс. жителей бразильского штата Пернамбуку на северо-востоке страны эвакуированы из своих домов из-за прорыва дамбы. Два населенных пункта пострадали от паводка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, вода затопила города Барра-ди-Гуабираба и сельское поселение Саире, где, по информации местных властей, накануне выпали обильные осадки (57,7 и 82,2 мм соответственно), ставшие причиной прорыва сооружения. Проводится оповещение близлежащих населенных пунктов. Данных о жертвах нет.

В результате сезонных дождей на юго-востоке Бразилии в начале года погибло более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где число жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.