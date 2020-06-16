В Бразилии произошел прорыв дамбы
Более 1 тыс. жителей бразильского штата Пернамбуку на северо-востоке страны эвакуированы из своих домов из-за прорыва дамбы. Два населенных пункта пострадали от паводка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется, вода затопила города Барра-ди-Гуабираба и сельское поселение Саире, где, по информации местных властей, накануне выпали обильные осадки (57,7 и 82,2 мм соответственно), ставшие причиной прорыва сооружения. Проводится оповещение близлежащих населенных пунктов. Данных о жертвах нет.
В результате сезонных дождей на юго-востоке Бразилии в начале года погибло более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где число жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.
Лента новостей
В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека - Оперативный штаб
Президенту пишут: Продолжая политику великого лидера, Вы успешно руководите Азербайджаном, ведете его к новым вершинам
Афет Гасанова: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти вернуло народу утраченную веру в завтрашний день
Сахиба Гафарова: День национального спасения - это в прямом смысле слова история спасения азербайджанского народа и государственности
Сегодняшний независимый Азербайджан - это выдающееся творение великого лидера Гейдара Алиева - председатель правления Союза архитекторов
Руководящие лица и психологи школ не могут участвовать в конкурсе по смене места работы - минобразования Азербайджана
Именно возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло азербайджанскую государственность - народный артист Рамиз Гулиев