И.о. президента Боливии высказалась против проведения выборов 6 сентября

И.о. президента Боливии Жанин Аньес предложила во вторник провести всеобщие выборы в октябре или ноябре, а не 6 сентября, как говорится в одобренном парламентом законопроекте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не считаю, что перенос выборов на месяц или два кому-то навредит. Наоборот, все боливийцы от этого выиграют", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Unitel.

"Я отправила письмо спикеру Палаты сенаторов, чтобы она объяснила не мне, а всем боливийцам, на основании каких оценок эпидемиологической ситуации от экспертов и ученых было принято решение о назначении даты выборов", - заявила Аньес. При этом она отметила, что подчинится решению Высшего избирательного суда (ВИС) вне зависимости от того, какую дату выборов тот определит.

2 июня Высший избирательный суд предложил назначить президентские и парламентские выборы на 6 сентября. На прошлой неделе обе палаты парламента Боливии одобрили законопроект о необходимости провести выборы до 6 сентября, но Аньес пока не подписала документ.

Досрочные президентские выборы в Боливии изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако и.о. главы государства Жанин Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.