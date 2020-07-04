Взрыв произошел в Кабуле, есть раненые
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При получении SMS-разрешения нужно отправить серию и номер автомобиля для его использования - Ульви Мехтиев
TƏBİB: В последние дни смертельные случаи имеют место как среди молодых, так и людей без сопутствующих заболеваний
В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 395, скончались 7 человек - Оперативный штаб