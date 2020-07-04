Взрыв произошел в Кабуле, есть раненые

Один сотрудник полиции и один мирный житель получили ранения в субботу в результате взрыва бомбы в 11-м полицейском участке в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал TOLOnews.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.