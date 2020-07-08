В Чили больше 300 тысяч человек заразились коронавирусом

В Чили за сутки коронавирус подтвердился у 2,4 тыс. человек, что увеличивает общее число заражений до 301 тыс., передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, что выздоровели 268 тыс., скончались больше шести тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.