В Японии уверены, что КНДР демонстрирует развитие ракетных технологий
КНДР продолжает демонстрировать развитие собственных ракетных технологий, повышая тем самым угрозу для безопасности Японии. Такое мнение в четверг выразил министр обороны Японии Таро Коно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Уровень технологий растет, как и усиливается угроза для безопасности Японии", - приводит его слова агентство Kyodo.
Последний раз КНДР осуществляла запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - поверхность" в акваторию Японского моря в середине апреля. Пуски были произведены истребителями ВВС КНДР, ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.
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