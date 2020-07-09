В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель. Ранее во втором по величене городе Австралии был выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Ограничения вступили в силу 8 июля, передает Trend со ссылкой на kommersant.ru.

«Это неоправданно большое число новых случаев»,— сказал господин Эндрюс на пресс-конференции с министром здравоохранения (цитата по Financial Review). Он отметил, что с таким количеством случаев без принятия существенных мер невозможно отследить контакты зараженных для сдерживания распространения вируса. По его словам, если сейчас не будут приняты эти меры, то случаев заражения станет намного больше, и ситуация выйдет из-под контроля.

4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн. Умерли более 534 тыс. человек. Больше всего зараженных в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн), Индии (719 тыс.) и России (687 тыс.). При этом в некоторых странах фиксируют второй пик первой волны заражений.