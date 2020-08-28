В КНР заявили, что корабль ВМС США зашел в территориальные воды, где идут военные учения
Ракетный эсминец ВМС США Mustin в четверг зашел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море неподалеку от той зоны, где проходят военные учения. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ли Хуаминя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что морские и воздушные силы НОАК опознали американский корабль и сделали ему предупреждение о необходимости покинуть воды КНР.
Инцидент произошел неподалеку от Парасельских островов.
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