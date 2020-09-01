Президент Венесуэлы подписал указ о помиловании более 100 оппозиционеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о помиловании более 100 оппозиционных политиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Первый пункт указа гласит: "Предоставить президентское помилование следующим лицам <...>", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television. В списке значатся в том числе оппозиционные депутаты Фредди Гевара и Хенри Рамос Аллуп, которые, хотя и находятся под следствием, не были признаны виновными во вменяемых им преступлениях.