Президент Венесуэлы подписал указ о помиловании более 100 оппозиционеров
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о помиловании более 100 оппозиционных политиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.
"Первый пункт указа гласит: "Предоставить президентское помилование следующим лицам <...>", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television. В списке значатся в том числе оппозиционные депутаты Фредди Гевара и Хенри Рамос Аллуп, которые, хотя и находятся под следствием, не были признаны виновными во вменяемых им преступлениях.
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