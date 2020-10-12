Южная Корея заявила о готовности в любой момент возобновить сотрудничество с КНДР

Правительство Республики Корея приветствует готовность председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына к улучшению межкорейских отношений. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Ё Сан Ги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сеул готов возобновить сотрудничество с Пхеньяном в гуманитарной сфере и в сфере здравоохранения в любое время", - подчеркнул чиновник. При этом он отметил, что на Юге пока не намерены предлагать или продвигать какие-либо конкретные планы. "Подготовка начнется, когда условия станут более благоприятными", - подчеркнул представитель министерства. "Южнокорейская сторона с нетерпением ждет того дня, когда две Кореи возобновят сотрудничество", - отметил Ё Сан Ги.

Комментируя демонстрацию на параде в Пхеньяне нового стратегического оружия, он подчеркнул, что южнокорейскому правительству более "нечего сказать по этому поводу", поскольку министерство обороны страны ранее уже выразило озабоченность действиями КНДР.

Выступая в минувшую субботу на военном параде в Пхеньяне, Ким Чен Ын выразил надежду на то, что Север и Юг "вновь возьмутся за руки", когда разрешится мировой кризис в области здравоохранения.