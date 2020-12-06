В Венесуэле стартуют парламентские выборы

Всеобщие выборы проходят в воскресенье в Венесуэле. Имеющим право голоса 20,7 млн гражданам страны предстоит избрать 277 депутатов нового состава Национальной ассамблеи (парламента). За эти места будут бороться 14,4 тыс. кандидатов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Избирательные участки откроются в 7:00 местного времени и будут работать до 18:00 местного времени. Работа некоторых участков по решению властей может быть продлена.

Новый депутатский корпус должен приступить к исполнению обязанностей 5 января.

В выборах примут участие выдвиженцы от 107 различных партий и движений, объединенные в пять крупных блоков. В то же время представители 25 оппозиционных партий, в их числе и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, заявили, что будут бойкотировать эти выборы из-за отсутствия необходимых условий и связанных с этим фальсификаций. Вместо этого они намерены провести в соцсетях народный референдум о недоверии президенту страны Николасу Мадуро с 7 по 12 декабря.