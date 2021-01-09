Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 8 млн

Число заразившихся новым коронавирусом в Бразилии возросло до 8 013 708, из которых 52 035 выявлены за минувшие сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные данные Минздрава республики.

Количество летальных исходов вследствие инфицирования увеличилось за 24 часа на 962 - до 201 460. Всего выздоровел 7 096 931 инфицированный (89%), 664 244 пациента остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходятся 3 813 заразившихся коронавирусом, а также 96 умерших из-за его последствий.

Всего за предыдущую неделю зафиксировано 250 599 случаев заражения (почти на 2 тыс. меньше, чем неделей ранее), выявлены 4 930 летальных исходов (почти на 500 больше, чем за предыдущие семь дней).

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она уступает только Соединенным Штатам.