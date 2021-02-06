Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса в Бразилии

Фармацевтическая компания Pfizer в субботу направила в бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) документы для регистрации своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания назвала препарат Comirnaty", - уточняет ведомство. Это уже вторая заявка на постоянную регистрацию вакцины от коронавируса, напоминает пресс-служба: в конце января аналогичное обращение направила британско-шведская AstraZeneca.

Тогда регулятор сообщал, что срок рассмотрения заявки в соответствии с законодательством не должен превышать 120 дней. Однако в связи с тем, что Anvisa ранее уже получило часть документов, агентство будет рассматривать такие заявки в приоритетном порядке.