Президент Сомали призвал парламент вмешаться в политический кризис

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал в субботу депутатов Народной (нижней) палаты парламента помочь преодолеть возникший в стране политический и конституционный кризис.

"Парламент имеет право определять будущее всей страны и должен выполнить свою миссию", - цитирует выступление президента перед депутатами сомалийский новостной портал Goobjoog News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом глава государства подчеркнул, что в Сомали "не будет вакуума власти".