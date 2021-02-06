Президент Сомали призвал парламент вмешаться в политический кризис
Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал в субботу депутатов Народной (нижней) палаты парламента помочь преодолеть возникший в стране политический и конституционный кризис.
"Парламент имеет право определять будущее всей страны и должен выполнить свою миссию", - цитирует выступление президента перед депутатами сомалийский новостной портал Goobjoog News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
При этом глава государства подчеркнул, что в Сомали "не будет вакуума власти".
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