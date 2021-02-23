Власти Мехико начнут вакцинацию "Спутником V" с 24 февраля

Прививочная кампания с использованием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в столице Мексики 24 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти Мексики с конца декабря использовали почти 1,69 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca для защиты медицинского персонала и пожилого населения соответственно. Обе дозы препарата получили уже более 453 тыс. человек.

С конца февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились, согласно примерным оценкам Минздрава, около 2,23 млн человек. Умерли 180 107 пациентов, почти 1,6 млн человек выздоровели.