В Индии пять человек погибли в ДТП с участием поезда

В Индии по меньшей мере пять человек погибли в четверг в ДТП с участием пассажирского поезда в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, поезд столкнулся с двумя другими транспортными средствами, остановившимися на рельсах.