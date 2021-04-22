В Индии пять человек погибли в ДТП с участием поезда
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Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня в Карабахе, время двигаться вперед – Еврокомиссар
Армянский фашизм проявляет себя и в отношении исторических памятников - глава Госкомитета Азербайджана
Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас – посол Беларуси
На западе Туркменистана заготовлено сотни миллионов кубометров газа для поддержания пластового давления в нефтяных скважинах
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