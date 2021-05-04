Президент Колумбии объявил о назначении нового министра финансов

Министр торговли, промышленности и туризма Колумбии Хосе Мануэль Рестрепо назначен на пост главы министерства финансов и государственных кредитов. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я назначил Хосе Мануэля Рестрепо, который сейчас занимает пост министра торговли, промышленности и туризма, новым министром финансов и государственных кредитов", - написал Дуке на своей странице в Twitter.

Президент также поблагодарил за работу Альберто Карраскилью, который ранее подал в отставку с должности главы министерства на фоне протестов.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в планы реформы, однако протесты продолжились.