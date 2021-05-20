США заявили, что Афганистан не должен после ухода их войск стать убежищем для террористов

Афганистан не должен превратиться в страну-убежище для террористов после вывода из нее американских войск. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Мы тесно работаем с афганскими военными и службами безопасности, как и с нашими партнерами и союзниками, чтобы поддерживать возможности в регионе, которые бы давали уверенность в том, что Афганистан не станет убежищем для террористов и не будет угрожать нашей безопасности", - сказал он. По его словам, США также работают сейчас над тем, чтобы движение "Талибан" соблюдало достигнутые в Дохе договоренности, и чтобы ИГ и "Аль-Каида" вновь не появились в этой стране и не использовали Афганистан как плацдарм для нападения на Соединенные Штаты или их союзников.

"Я не ожидаю, что "Талибан" захватит Афганистан после того, как мы уйдем", - добавил Хелви.

По его словам, после ухода американских военных из Афганистана США "будут оставаться с афганскими партнерами". Хелви отметил, что США продолжат оказывать материальную поддержку афганским силам безопасности с тем, чтобы "они могли быть эффективными и независимыми", и могли бы самостоятельно решать поставленные задачи. В частности, представитель Пентагона напомнил, что ранее глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что США продолжат выплачивать заработную плату афганским военным и доставлять в эту страну необходимое военное оборудование. "Афганские войска героически проявили себя в борьбе со своими противниками. Афганская армия ежедневно несет тяжелые потери, но продолжается сражаться", - указал он.

Снижение угрозы для США

Угроза для США, исходящая из Афганистана, за последние 20 лет значительно снизилась, отметил Хелви.

"Угроза, исходящая для Соединенных Штатов и наших союзников со стороны Афганистана, значительно снизилась", - сказал он, отвечая на вопрос о прогрессе в этом направлении за последние 20 лет присутствия американских войск в этой стране.

Усиление роли Китая

Китай после ухода американских военных из Афганистана будет больше вовлечен в дела этой страны, полагает Хелви. "Я думаю, что Китай будет более вовлечен, они уже вовлечены, в Афганистан", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из сенаторов. Хелви отметил, что Пекину интересен Афганистан как с экономической точки зрения, так и с точки зрения пресечения потенциальной террористической угрозы, которая может исходить из этой страны.

"Ясно, что целый ряд стран в регионе проявляют интерес к Афганистану, - сказал он в ответ на вопрос другого сенатора о возможном усилении влияния в этой стране России и Китая после ухода американцев. - У Китая есть интересы в Афганистане, как я уже говорил, также и у Ирана". При этом Хелви подчеркнул, что у США вызывает опасение, что некоторые страны могут расшатать ситуацию в Афганистане, а не будут стремиться к ее укреплению.

На этой неделе министр иностранных дел Китая Ван И и его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар по телефону скоординировали позиции по обеспечению стабильности и пресечению терактов в Афганистане после ухода оттуда войск США.

Отсутствие нападений талибов

Вооруженные формирования движения "Талибан" не нападали на американских военных и их союзников в Афганистане с момента подписания мирного соглашения в Дохе, сообщил Хелви.

"Они исполнили свое соглашение о ненападении на войска США и коалиции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов. При этом Хелви подчеркнул, что насилие со стороны талибов по отношению к афганским военным и мирному населению остается "очень высоким".

"Талибан" не нападал на войска США и коалиции с момента подписания соглашения [в Дохе]", - подтвердил в свою очередь присутствующий на слушаниях генерал Мэттью Троллинджер.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.

В последнее время в Афганистане участились теракты, последние два произошли ночью 13 мая, в результате погибли девять мирных жителей. Эти инциденты произошли на фоне трехдневного перемирия, объявленного правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" по случаю начавшегося в четверг мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который отмечается после завершения священного для мусульман месяца рамадан.