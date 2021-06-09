В Афганистане боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО

По меньшей мере 10 сотрудников британо-американской некоммерческой организации HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены. Об этом в среду сообщил телеканал "1 Ти-ви", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Официальные лица Афганистана считают, что нападение было совершено боевиками движения "Талибан".