Венесуэла в ближайшее время получит вакцины от коронавируса через механизм COVAX

Другие страны 2 августа 2021 05:04 (UTC+04:00)
Венесуэла в ближайшее время получит вакцины от коронавируса через механизм COVAX

Венесуэла в ближайшее время получит более 6 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа через международный механизм COVAX. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Николаса Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"6 млн 200 тыс. вакцин прибудут в ближайшее время в Венесуэлу по линии Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX)", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в Twitter.

В начале июля Мадуро обвинил COVAX в невыполнении обязательств по поставкам вакцин и заявил о возможности потребовать возврата переведенных средств. По его словам, Каракас перевел COVAX все необходимые деньги, однако "кто-то приложил руку к тому, чтобы Венесуэла не получила вакцины".

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что банк UBS заблокировал платежи правительства южноамериканской республики на сумму свыше 4,6 млн долларов, предназначавшиеся для оплаты поставок вакцин в рамках COVAX. Страна должна была внести 120 млн долларов для получения 11 млн доз вакцины от коронавируса.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.

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