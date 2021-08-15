Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227
Число жертв произошедшего землетрясения в Гаити возросло до 227. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС.сообщает управления гражданской защиты республики.
"Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, - говорится в Twitter ведомства. - Зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг. Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых".
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