Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227

Число жертв произошедшего землетрясения в Гаити возросло до 227. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС.сообщает управления гражданской защиты республики.

"Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, - говорится в Twitter ведомства. - Зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг. Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых".