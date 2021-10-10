Боевики в Нигерии убили по меньшей мере 20 человек

Как минимум 20 человек убиты при нападении боевиков на рынок в штате Сокото на северо-западе Нигерии.

Об этом местные власти сообщили в субботу агентству Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Налетчики в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек <...> и подожгли девять автомобилей", - приводит агентство их слова. В заявлении властей штата уточняется, что боевики передвигались на мотоциклах и вели беспорядочную стрельбу.