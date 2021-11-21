15 человек погибли после того, как их унесло волной на юге Мьянмы

По меньшей мере 15 человек погибли после того, как их унесло волной у береговой линии в штате Мон на юге Мьянмы. Об этом в воскресенье со ссылкой на представителя местной полиции сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел примерно в 07:30 (04:30 GMT+4). Как отмечается, речь идет о паломниках, которые шли вдоль берега, направляясь в пагоду. Некоторые из них пропали без вести, число не уточняется.

Соответствующие службы ведут поисково-спасательную операцию.