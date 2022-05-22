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На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Другие страны Материалы 22 мая 2022 08:05
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

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Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в воскресенье на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет. Об этом сообщило метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине примерно 30 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также о нештатных ситуациях на аварийной АЭС "Фукусима-1" не поступало. Подземные толчки ощутили жители ряда северных и северо-восточных префектур Японии.

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