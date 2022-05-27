Постпред США при ООН: вето по резолюции по КНДР грозит развитием ракетно-ядерной программы

США считают, что ракетно-ядерная программа КНДР будет набирать обороты из-за применения вето в Совете Безопасности ООН по резолюции, предусматривающей введение дополнительных санкций в отношении Пхеньяна. С таким утверждением выступила в четверг на заседании СБ ООН постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня два постоянных члена Совета [Безопасности] применили вето вместо того, чтобы действовать", - заявила она. "Безответственный исход [голосования по предложенной США резолюции] означает, что угроза со стороны КНДР будет расти. Она будет все более опасной, и это посылает сигнал всем распространителям [ядерного оружия], что они могут действовать безнаказанно", - утверждала Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд добавила, что США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР.