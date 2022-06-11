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В КНДР заявили о снижении случаев заболевания лихорадкой

Другие страны Материалы 11 июня 2022 04:12
В КНДР заявили о снижении случаев заболевания лихорадкой

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В КНДР заявляют о заметном снижении числа заболевших тем, что власти называют лихорадкой, однако у экспертов из других стран вызывают сомнения такие утверждения, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Оно напоминает, что северокорейская "лихорадка" - это, скорее всего, COVID-19.

"Пхеньян утверждает, что на текущей неделе ежедневное количество заболевших лихорадкой людей постепенно снизилось до отметки менее 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.

При этом, агентство отмечает, что в пик заболевания - в середине мая - сообщалось о более 390 тысячах заболевших за сутки.

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