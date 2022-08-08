В ООН заявили, что маршруты вывоза зерна с Украины определяет частный сектор

Вопросы вывоза зерна и удобрений из России и Украины являются коммерческими, маршруты конечной доставки остаются за частным сектором. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопросом поставок [зерна] с украинской стороны и возвращения российского зерна и удобрений на рынки занимается частный сектор", - отметил Дюжаррик, добавив, что, по словам экспертов, "частные суда, уже находясь в пути, иногда меняют пункт назначения для продажи и перепродажи груза". "Мы не контролируем этот процесс, мы не вовлечены в принятие этих решений. Эти решения принимает частный сектор", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Он также подтвердил, что в вопросах изменения маршрутов доставки зерна из портов Украины нет политической составляющей. "Что касается того, куда направляются эти суда, нет никакого вмешательства ни со стороны ООН, ни со стороны других известных мне игроков", - указал Дюжаррик.