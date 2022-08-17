В результате взрыва в мечети в Кабуле погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду в мечети на северо-востоке Кабула. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана.

Ранее в среду афганский телеканал TOLOnews информировал со ссылкой на местных жителей, что в районе Хаир-Хана, расположенном на северо-востоке Кабула, произошел взрыв. Как позже уточнило агентство Aaj News, взрыв прогремел в мечети Садикия. По словам местных жителей, также были слышны звуки выстрелов.

Указывается, что представители движения "Талибан" еще не комментировали случившееся.