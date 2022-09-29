Япония вновь стала лидером по числу случаев заражения коронавирусом

Япония, где на протяжении практически всей пандемии коронавируса отмечались одни из самых низких показателей заражаемости, десятую неделю подряд лидирует в мире по количеству случаев ковида, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, за последнюю неделю в Японии было зафиксировано более 535 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что почти в полтора раза больше, чем в следующих за Японией США, где было выявлено более 361 тыс. случаев.

В Японии сейчас на спад идет уже седьмая волна пандемии. За последние сутки было выявлено около 50 тыс. случаев заражения. Между тем, по данным Токийского фонда политических исследований, коллективный иммунитет населения Японии к коронавирусу может составлять порядка 90%.

На этом фоне правительство Японии приняло решение с 11 октября полностью отменить ограничения на въезд в страну, введенные из-за ситуации с распространением коронавируса. Снимаются лимиты на суточное число въезжающих в страну, ограничения на выдачу кратковременных виз и запрет на индивидуальный туризм.