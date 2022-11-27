Не менее пяти человек погибли при крушении вертолета в Южной Корее

При крушении вертолета в уезде Янян провинции Канвондо в Южной Корее, погибли пять человек, сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на спасателей, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Воздушный транспорт разбился «вдребезги» примерно в 10:50. После падения части самолета загорелись. Изначально сообщалось о двух погибших - 71-летнем пилоте и 54-летнем механике.

Отмечается, что разбился вертолет S-58T американской фирмы Sikorsky, который был арендован местными властями. На нем проходил облет местности для исследования леса на предмет пожаров.

Премьер-министр страны Хан Док Су приказал сделать все возможное для ликвидации последствий происшествия.