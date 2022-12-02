Южная Корея решила ввести санкции против КНДР

Власти Республики Корея решили ввести односторонние санкции против восьми физических лиц и семи организаций из КНДР, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство в качестве решительного ответа на рост ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи, которая представляет серьезный вызов миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты 18 ноября, решило ввести дополнительные самостоятельные санкции против восьми физических лиц и семи организаций, которые внесли вклад в ракетно-ядерную программу или уклонение от санкций против Севера", - информировали в ведомстве.

Как указывает агентство Yonhap, среди физических лиц есть по одному жителю Тайваня и Сингапура, остальные шестеро - северокорейцы. Среди организаций - три сингапурские фирмы и четыре северокорейские.