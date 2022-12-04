Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернатив «Газпрому»

Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому «Газпрому». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По словам главы компании, 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, еще 3,5 миллиона кубических метров природного газа «Молдовагаз» будет закупать у АО «Энергоком».

Чекан заключил, что в декабре республика увеличит закупки до 9,2 миллиона кубических метров.