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Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернатив «Газпрому»

Другие страны Материалы 4 декабря 2022 06:52 (UTC +04:00)
Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернатив «Газпрому»

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Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому «Газпрому». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По словам главы компании, 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, еще 3,5 миллиона кубических метров природного газа «Молдовагаз» будет закупать у АО «Энергоком».

Чекан заключил, что в декабре республика увеличит закупки до 9,2 миллиона кубических метров.

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