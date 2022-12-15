На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,2

У восточного побережья Тайваня в четверг зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 12:03 по местному времени (08:03 GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Их эпицентр находился в 29 км от Хуаляня, где живут около 350 тыс. человек, а очаг залегал на глубине 5,7 км под морским дном.

Колебания почвы ощущались в нескольких городах и уездах. Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.