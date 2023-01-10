Генсек ООН примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит 18 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН на следующей неделе примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В следующую среду (18 января - прим. ТАСС) он выступит со специальным обращением, - сказал Дюжаррик. - В рамках участия в форуме генсекретарь проведет ряд встреч с мировыми лидерами и другими делегатами".

Давосский форум пройдет с 16 по 20 января.