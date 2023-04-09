Tesla построит в Шанхае завод по производству накопителей энергии Megapack

Американский производитель электромобилей - компания Tesla - намерен построить в Шанхае предприятие по производству накопителей энергии Megapack. Об этом сообщает в воскресенье информационный ресурс The Paper, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее соглашение было подписано между руководством района Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли и Tesla в воскресенье. На начальном этапе завод будет производить до 10 тыс. таких накопителей общей мощностью до 40 ГВтч. Начало работ по строительству предприятия намечено на третий квартал текущего года, а в эксплуатацию оно должно быть сдано во втором квартале 2024 года.

На предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности в Данию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Нидерланды и Норвегию.

В начале мая прошлого года в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один завод по сборке электромобилей в Шанхае, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия компании в зоне свободной торговли района Линьган. На нем планируется наладить производство электромобилей Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 тыс. электромобилей в год.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Илон Маск отправляется в Китай, где может посетить завод принадлежащей ему компании Tesla в Шанхае. По их данным, программа поездки, рассчитанной на эти выходные, предусматривает встречу миллиардера с представителями властей Шанхая. Программа является предварительной и может быть дополнена другими мероприятиями. Вместе с Маском в КНР поедет старший вице-президент Tesla Том Чжу, уточняет агентство.

Megapack является системой модульных батарей размером примерно с транспортный контейнер. Они могут подключаться непосредственно к солнечным панелям. Мощность каждой из них составляет порядка 3 МВтч.