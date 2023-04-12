Около 100 человек погибли в результате авиаударов по деревне в Мьянме

Около 100 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных военными Мьянмы по одной из деревень в регионе Сикайн на севере страны. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, удары были нанесены по участникам церемонии, организованной противниками властей. Как отмечает агентство, среди погибших много детей.

По первоначальным сообщениям, погибших было около 50, однако более поздние подсчеты, опубликованные антиправительственными СМИ, свидетельствуют примерно о 100 жертвах, отмечает АП. Как утверждают очевидцы, опрошенные агентством, самолет сбросил бомбы на толпу людей, собравшихся утром на открытие местного офиса оппозиционного движения.