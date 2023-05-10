Vast и SpaceX запланировали запуск первой в мире коммерческой космической станции

Американская компания Vast совместно с SpaceX в августе 2025 года собираются запустить на орбиту первую в мире пилотируемую коммерческую космическую станцию, сообщается на их сайтах, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Станцию под названием Haven-1 должна вывести на околоземную орбиту ракета компании SpaceX Falcon 9. Затем в качестве модуля она будет пристыкована к более крупному блоку станции – Vast-1, который в настоящее время находится в стадии разработки. Общая длина полноценной станции составит около 100 метров.

На станцию планируются полеты космических кораблей Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех астронавтов. Они смогут находиться на станции до 30 дней. Компания Vast уже подбирает кандидатов на первые полеты.

На станции предполагается проведение первого в мире эксперимента по созданию искусственной гравитации.